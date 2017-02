Im Sommer geht der Serienhit mit den neuen Folgen weiter. Zum Drehschluss zeigen sich schon jetzt Emilia Clarke und Arya Stark begeistert von der 7. Staffel - und ein geleaktes Bild könnte sogar das Finale zeigen.

Von Vera Tidona |

Die Dreharbeiten zur siebten Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones neigen sich dem Ende zu. Dabei scheint es in den neuen Folgen bereits mit großen Schritten auf die achte und finale Staffel des Serienhits hinauszulaufen, wie die beiden Stars Emilia Clarke und Arya Stark bestätigten. Auch wurde ein Bild von einer angeblichen Szene aus dem Staffelfinale geleakt.

Emilia Clarke zeigt sich überwältigt

Noch ist es streng geheim, wie es in den neuen Folgen aus Westeros im Machtkampf um den Eisernen Thron weitergehen wird. Nun postete Emilia Clarke als Drachenmutter Daenerys Targaryen auf Instagram ein Video mit dem Song »I Believe I Can Fly« von R. Kelly. Dazu schreibt sie, dass dies genau das Gefühl sei, das sie, kurz vor Ende der Dreharbeiten, empfände. Zugleich deutete sie den Fans der Serie an, dass die kommenden Folgen ein »mind blower« sind.

That feeling when at last you're a day away from wrapping season 7. I BELIEVE THIS ONES GONNA BE A MIND BLOWER...?? #itakemyjobseriouslyiSWEAR... Ein von @emilia_clarke gepostetes Video am 3. Feb 2017 um 5:49 Uhr

Arya Stark bestätigt großen Cliffhanger

Bereits zuvor äußerte sich Arya Stark-Darstellerin Maisie Williams gegenüber dem Independent, dass die kommende Staffel mit einem großen Cliffhanger enden wird.

»Wir kommen zu einem absoluten Höhepunkt und nähern uns einem Schluss. Das ist aufregend. Ich hatte das Gefühl, dass am Ende der letzten Staffel alles darauf ausgelegt war, wie es irgendwann vorbei sein würde. Jede Figur kam zu einer Weggabelung in ihrem Leben. Nun treffen doch alle zusammen für ein wie auch immer geartetes Ende.«

Zeigt geleaktes Bild das Finale von Staffel 7?

Hinzu kommt ein geleaktes Bild, dass die drei Charaktere Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Jon Snow (Kit Harington) und Bronn (Jerome Flynn) sowie eine Wache der Lannisters vor den Ruinen der Drachengrube in King's Landing zeigt. Gerüchten nach soll es dort zu einem Aufeinandertreffen zwischen Jon Snow (Kit Harington) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) kommen. Die gutinformierte Fan-Seite Watchers On The Wall hält das Bild für echt.

Geleaktes Bild zur Drachengrube (Dragonpit) aus der 7. Staffel der Erfolgsserie Game of Thrones.

Game of Thrones geht im Sommer weiter

Wie es nun tatsächlich in Staffel 7 der Fantasyserie weitergeht, wird sich spätestens im Sommer zum Start der neuen Folgen auf dem US-Sender HBO zeigen. Noch wurde kein genauer Starttermin bekannt gegeben, doch das könnte sich schon bald ändern.