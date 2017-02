Der Kampf gegen die Alien-Monster geht nächstes Jahr weiter. Ein erstes Set-Bild zeigt den Star Wars-Star John Boyega als Jaeger. Dabei wird auch gleich der neue Filmtitel bestätigt.

Von Vera Tidona |

Erstes Bild zu Pacific Rim 2 mit John Boyega als Idris Elbas Filmsohn Jake Pentecost.

Das Science-Fiction-Spektakel Pacific Rim von Regisseur Guillermo del Toro wird nächstes Jahr fortgesetzt. Inzwischen haben die Dreharbeiten zum Sequel Pacific Rim 2 begonnen.

John Boyega wird zum Jaeger

Jetzt präsentiert sich John Boyega (bekannt als Finn aus Star Wars: Das Erwachen der Macht) als neuer Hauptdarsteller via Twitter auf einem ersten offiziellen Bild zum Film. Darauf ist er in seiner Rolle als Jake Pentecost zu sehen, Sohn von Stacker Pentecost, der im Vorgängerfilm von Idris Elba dargestellt wurde.

Mit dem Bild bestätigt er auch gleich den neuen Titel des Films Pacific Rim 2: Uprising, der zuvor noch unter dem früheren Titel Maelstrom von Guillermo del Toro geführt wurde.

Pacific Rim 2 kommt im Frühjahr 2018 ins Kino

Lange war unklar, ob eine Fortsetzung zum teuren Action-Spekatkel überhaupt kommen wird. Inzwischen wurde Guillermo del Toro als Regisseur und Drehbuchautor abgelöst, bleibt dem Filmprojekt aber weiterhin als Produzent erhalten. Die Regie führt nun Steven S. DeKnight (Marvel's Daredevil), während der Jurassic World-Autor Derek Connolly das passende Drehbuch dazu ablieferte.

In den Hauptrollen übernehmen John Boyega (Star Wars), Scott Eastwood (Suicide Squad) und die Newcomerin Cailee Spaeny den Kampf gegen die außerirdischen Kaiju. In weiteren Rollen spielen Charlie Day als Dr. Newton Geiszler und Burn Gorman als Dr. Hermann Gottlieb mit. Als bisher einzig bekannter Star aus dem ersten Film schlüpft Rinko Kikuchi erneut in ihre Rolle als Mako Mori. Schon im Vorfeld stand fest, dass Charlie Hunnam aus dem ersten Film nicht zurückkehren wird.

Pacific Rim 2: Uprising kommt voraussichtlich am 22. Februar 2018 in die deutschen Kinos.