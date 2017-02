An Halloween geht der Serienhit Stranger Things mit den neuen Folgen auf Netflix weiter. Weitere Staffeln sollen folgen.

Die erfolgreiche Mystery-Serie Stranger Things meldet sich an Halloween mit der zweiten Staffel auf Netflix zurück. Wenn es nach den beiden verantwortlichen Brüdern Matt und Ross Duffer geht, könnten noch mindestens zwei weitere Staffeln folgen.

Gegenüber dem US-Magazin EW stellt Matt Duffer jedoch klar, dass die Serie auf jeden Fall ein abgeschlossenes Ende finden wird und Netflix ihnen dafür freie Hand lassen möchte.

»Ich möchte nicht, dass es eine dieser Shows wird, denen der Stoff ausgeht, so dass sie das Interesse verlieren. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.«, so Duffer.