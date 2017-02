Zum Kinostart des Monster-Spektakel gibt es eine Fülle an neuen Bildern und Clips mit Tom Hiddleston, John Goodman und Samuel L. Jackson, die einen genauen Blick auf den gigantischen King Kong werfen.

Von Vera Tidona |

In zwei Wochen meldet sich der legendäre King Kong auf der großen Leinwand zurück - diesmal noch größer und mächtiger als je zuvor.

Jetzt sind erste Filmausschnitte und eine Fülle an neuen Szenenbildern zu Kong: Skull Island eingetroffen, die einen genauen Blick auf den Riesenaffen und die Dino-Monster werfen. Dabei legt sich der mächtige Herrscher der Insel mit den Hubschraubern des Militärs an - und die antworten mit Bomben.

King Kong und weitere Monster

Im Pazifik wird eine einsame und paradiesische Insel entdeckt, die scheinbar unbewohnt ist. Ein Expeditions-Team von Wissenschaftlern und Soldaten findet schon bald gewaltige Knochen auf der Insel. Schon bald zeigt sich ihnen der eigentliche Herrscher von Skull Island: King Kong. Doch ein wütender Riesenaffe ist nicht das einzige Monster auf der Insel. Währenddessen verfolgt die geheimnisvolle Organisation Monarch ihre ganz eigenen Pläne mit den Monstern.

Zur Besetzung gehören Thor-Star Tom Hiddleston, Tom Wilkinson (Batman Begins), Brie Larson (Trainwreck), Corey Hawkins (Straight Outta Compton), Samuel L. Jackson (The Avengers), John C. Reilly (Guardians of the Galaxy) und John Goodman (10 Cloverfield Lane) mit. Regie führt Jordan Vogt-Roberts (Kings of Summer).

Post-Credit-Szene mit Godzilla?

Wenn am 9. März das Monster-Spektakel Kong: Skull Island in die deutschen Kinos kommt, sollten die Besucher bis zum Ende des Films sitzen bleiben, denn anscheinend gibt es eine Abspannszene zum kommenden Godzilla-Sequel (Kinostart im Frühjahr 2019). Das hat auch einen Grund, da voraussichtlich im Jahr 2020 im Monster-Clash Godzilla auf King Kong trifft.