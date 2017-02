Game of Thrones - Schauspieler Neil Fingleton mit nur 36 Jahren gestorben

Der über 2,32 Meter große Schauspieler und Ex-Basketballspieler Neil Fingleton ist im Alter von nur 36 Jahren gestorben. Er spielte zuletzt in Game of Thrones und Marvels Avengers: Age of Ultron mit.

Von Vera Tidona |