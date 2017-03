Schauspieler John Goodman hat einen Stern auf dem Walk Of Fame - und Jeff Bridges hielt eine Rede mit einer besonderen Überraschung für seinen Co-Star aus The Big Lebowski.

Von Vera Tidona |

Jeff Bridges und John Goodman als Dude und Walther in Kultfilm The Big Lebowski.

Der US-Schauspieler John Goodman (Kong: Skull Island, 10 Cloverfield Lane) darf sich über einen Stern auf dem Walk Of Fame in Hollywood freuen. Doch die wirklich große Überraschung liefert sein Freund und Schauspielkollege Jeff Bridges (Hell Or High Water) .

Der hatte sich am Rednerpult kurzerhand zurück in seine legendäre Rolle als Dude aus dem Kultfilm The Big Lebowski verwandelt, einschließlich der passenden Strickjacke. Bei seiner Rede konnte der sichtlich gerührte Schauspieler und Co-Star John Goodman kaum ernst bleiben und bog sich vor Lachen.