Warner plant mit einer Neuauflage der Kultfilm-Reihe Matrix von den Wachowski-Geschwistern. Noch ist unklar, ob es ein Reboot, Sequel oder Prequel wird. Ein neuer Hauptdarsteller ist bereits im Gespräch.

Von Vera Tidona |

Warner Bros. möchte völlig überraschend die Kultfilm-Reihe Matrix von den Wachowskis Geschwistern neu verfilmen, bestätigt Hollywood Reporter. Jedoch ist für die Neuauflage der Science-Fiction-Filme weder Hauptdarsteller Keanu Reeves noch die Macher der Originalfilme beteiligt.

Michael B. Jordan soll in die Matrix

Stattdessen soll der Schauspieler Michael B. Jordan (Creed, Fruitvale Station) die Hauptrolle übernehmen. Unklar ist noch, ob er tatsächlich in die Rolle des Neo schlüpfen wird, oder einen neuen Charakter darstellen wird. Als nächstes ist Michael B. Jordan in Marvel's Black Panther zu sehen, der nächstes Jahr in die Kinos kommt.

Noch kein Regisseur für das Reboot gefunden

Auch hat die Neuauflage des Matrix-Franchise noch keinen Regisseur gefunden. Dafür wird das Drehbuch wohl der Autor Zak Penn schreiben, der zuletzt für Steven Spielberg das Skript für den kommenden Science-Fiction-Film Ready Player One adaptierte.

Wann ein neuer Matrix-Film schließlich in die Kinos kommt, steht zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht fest.

Kultreihe Matrix im Kino und als Spiel

Mit dem Science-Fiction-Film Matrix schrieben die beiden Wachowski-Geschwister Larry und Andy (heute als Lana und Lilly Wachowski bekannt) im Jahr 1999 Filmgeschichte. Besonders die aufwendig gestalteten Kampfszenen in Verbindung mit einem speziellen Verfahren der Zeitlupenfotografie waren wegweisend. Neben Keanu Reeves als Hacker Neo spielten Laurence Fishburne als Morpheus und Carrie-Anne Moss als Trinity in den Hauptrollen mit. Es folgten im Jahr 2003 gleich zwei Sequels mit Matrix Reloaded und Matrix Revolutions, die jedoch nicht an den Erfolg des ersten Films anknüpfen konnten.

Zur Filmreihe wurden auch einige Videospiele veröffentlicht: Enter the Matrix für den PC, die PlayStation 2, Xbox und GameCube, gefolgt von The Matrix Online und The Matrix: Path of Neo.