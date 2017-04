Es klingt wie eine Zeitungs-Ente, aber The Fate Of The Furious löst tatsächlich The Force Awakens in der Kategorie »Erfolgreichstes Kinostart-Wochenende aller Zeiten« ab. Trotz durchwachsener Kritiken.

Von Dimitry Halley |

Es gibt diese Meldungen, die wir selbst kaum glauben können. Laut The Guardian legt Fate of the Furious, der achte Teil der The Fast & The Furious-Reihe, den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten hin - zumindest im Hinblick auf das globale Startwochenende. Mit 532 Millionen US-Dollar schlägt der Action-Film ganz knapp Star Wars: The Force Awakens, das am Eröffnungswochenende 529 Millionen einnehmen konnte. Der einzige andere Film jenseits der magischen 500-Millionen-Dollar-Marke ist Jurassic World.

Der Witz an der Sache: In den USA rangieren die Einnahmen von Fast & The Furious 8 sogar hinter denen von Teil 7. Erst der internationale Markt schubst den Streifen in Rekord-Höhen. Oh, und Witz Nummer 2: Der Film hat aktuell einen Metascore von 56 Punkten und fällt damit laut Kritikern eher in die Kategorie Nulpe. Wir sind uns sicher, dass viele Zuschauer dem widersprechen würden.

Man darf eben die internationale Fanbase der Furious-Reihe nicht unterschätzen, die der Serie seit Jahren die Treue hält und das Action-Feuerwerk für seine Stunts, Gags und Stimmung schätzt. Es bleibt spannend, ob Fate of the Furious noch weitere Rekorde schlagen kann, sobald die ersten Wochen gelaufen sind.

Der Film startete bei uns am 12. April 2017, die nächsten beiden Fortsetzungen sind schon in der Warteschlange und für 2019 und 2021 geplant. Bei den Einspielergebnissen ist das kein Wunder.