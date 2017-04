Syfy kündigte vor einem Jahr die neue DC-Serie Krypton über die Vorgeschichte von Superman an. Jetzt wurde ein erster Trailer geleakt, der einen Blick auf Supermans Großvater Seg-El wirft.

Von Vera Tidona

Syfy arbeitet an einer neuen DC-Serie namens Krypton als Superman-Prequel-Serie.

Der US-Sender Syfy kündigte vor gut einem Jahr eine neue Superhelden-Serie aus dem Hause DC Comics an: Krypton. Jetzt wurde ein Teaser-Trailer zur Superman-Prequel-Serie geleakt, der einen ersten Blick auf die familiäre Vorgeschichte des Man of Steel wirft. Wann der Trailer offiziell gezeigt wird, steht noch aus.

Die neue Serie Krypton spielt zwei Generationen vor der schicksalhaften Geburt von Kal-El, besser bekannt als Superman. Im Mittelpunkt steht Kal-Els Großvater Seg-El auf dem Planeten Krypton, der Hoffnung und Freiheit für das Volk bringen möchte und damit das Haus El in große Schwierigkeiten bringt. Darüber hinaus führt Seg-El eine heimliche und vor allem verbotene Beziehung mit Lyta Zod, Tochter von General Alura Zod.

Zur Besetzung gehören Cameron Cuffe (The Halycon) als Seg-El, Georgina Campbell (Broadchurch) als Lyta Zod, Ann Ogbomo (World War Z), Ian McElhinney (Game of Thrones), Elliot Cowan (Da Vinci's Demons), Wallis Day (Jekyll & Hyde), Rasmus Hardiker (Cockneys vs Zombies) und Aaron Pierre (Britannia).

Hinter der neuen Serie steht Autor und Produzent David S. Goyer, der bereits die Drehbücher zu den DC-Kinofilmen Man of Steel, Batman v Superman und Christopher Nolans The Dark Knight schrieb. Gemeinsam mit Damian Kindler (Sleepy Hollow) zeigt er sich auch als Showrunner der Serie verantwortlich. Die Pilotfolge hat Regisseur Colm McCarthy (Sherlock) inszeniert.

Serienstart im Winter 2017?

Bisher wurde lediglich eine Pilotfolge gedreht, jedoch verrät der Trailer, dass der Sender Syfy einen US-Start für diesen Winter anstrebt.

Schon jetzt bietet das DC-Universum eine Fülle an TV-Serien, wie Arrow (The CW), The Flash (The CW), Legends of Tomorrow (The CW), Supergirl (CBS), Gotham (FOX), Lucifer (FOX) und Preacher (AMC).