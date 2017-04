Die neue vierte Staffel der Erfolgsserie Sherlock feierte Anfang des Jahres auf der BBC Premiere. Jetzt bringt die ARD die neuen Folgen an Pfingsten erstmals ins deutsche Fernsehen. Hier gibt es alle Termine und mehr.

Von Vera Tidona |

Wie bereits angekündigt, schickt die ARD die neue vierte Staffel der erfolgreichen BBC-Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes und Martin Freeman als Dr. Watson in diesem Frühjahr an den Start. In Großbritannien wurden die neuen Folgen erstmals Anfang des Jahres auf der BBC gezeigt.

Staffel 4 geht an Pfingsten an den Start

Jetzt stehen auch die genauen TV-Termine für die drei neuen spielfilmlangen Episoden fest:

Folge 1: Die sechs Thatchers (The Six Thatchers) am Pfingstsonntag, den 04. Juni um 21.45 Uhr

Folge 2: Der lügende Detektiv (The Lying Detective) am Pfingstmontag, den 05. Juni um 21.45 Uhr

Folge 3: Das letzte Problem (The Final Problem) am Sonntag, den 11. Juni um 21.45 Uhr

Neue und alte Gegenspieler

Neben dem Meisterdetektiv Sherlock Holmes und sein Freund Dr. Watsonn spielen erneut Watsons Ehefrau Mary (Amanda Abbington), Mark Gatiss als Sherlocks Bruder Mycroft, Louise Brealey als Molly Hooper, Rupert Graves als Inspektor Lestrade und Una Stubbs als Mrs. Hudson mit.

Die neuen Folgen fallen recht düster aus und kündigen einen neuen Gegenspieler an: Culverton Smith (gespielt von Toby Jones). Darüber hinaus kündigt Sherlocks Erzfeind Moriarty seine Rückkehr an. Nähere Details zu den Charaktere und die Handlung wird noch nicht verraten, da sie womöglich zuviel verraten könnten.

Noch immer ist unklar, ob und wann die BBC-Erfolgsserie Sherlock nach der vierten Staffel fortgesetzt wird.

Sherlock 4: DVD & Blu-ray erst ab November

Bis zum Heimkinostart der vierten Staffel Sherlock dauert es dann doch noch eine ganze Weile. Während die englische Ausgabe bereits auf DVD, Blu-ray und digital erhältlich ist, erscheint die deutsche Fassung erst am 24. November 2017 auf DVD und Blu-ray im Handel.