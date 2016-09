Mit Screenshots, Interviews und Hintergrundinformationen gibt uns das Buch »Video Games You Will Never Play« einen Einblick in die Geschichte von über 200 eingestellten Spielen.

Von Rae Grimm |

Video Games You Will Never Play gibt es jetzt auch als Buch.

Die Seite Unseen64 spezialisiert sich darauf, Informationen über Spiele zu sammeln, die wir nie zu Gesicht, geschweige denn zu spielen bekommen. In einem umfassenden Archiv präsentieren sie allerhand Texte und Screenshots zu gecancelten Spielen über alle Systeme hinweg.

Egal ob NES, Neo-Geo Pocket oder Wonderswan, hier findet man zu fast jeder Plattform den ein oder anderen Titel, der es nie in den Laden geschafft hat.

Was passierte mit Jade Empire 2?

Seit Kurzem gibt es einen Teil der Sammlung nicht nur online nachzulesen, sondern auch in Form eines Buches (via GameInformer). Video Games You Will Never Play erzählt dabei die Geschichten von über 200 verlorenen Spielen, darunter auch solche, die es nie auf die Webseite geschafft haben.

So erfahren wir unter anderem die komplette Geschichte zu dem Spiel, das Bungie für Halo aufgab, an welchem Action-RPG Junction Point Studios arbeitete, bevor sie von Disney übernommen wurden und Epic Mickey entwickelten und was eigentlich mit Jade Empire 2 geschah.

500 Seiten verlorene Spiele

Video Games You Will Never Play umfasst beinahe 500 Seiten mit Interviews, Geschichten und Screenshots und kommt in zwei Versionen daher: der teureren Farb-Version und einer Variante in schwarz-weiß.

Letztere kann man bei Amazon.de für rund 28 Euro erstehen, die Farb-Version kostet. Eine eBook-Version scheint es nicht zu geben.