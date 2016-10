Wir haben die Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 10. bis 16. Oktober 2016.

Von Christian Fritz Schneider |

Shadow Warrior 2 ist eines der Highlights der neuen PC-Spiele in dieser Woche.

Diese Woche stehen jede Menge kleine Titel auf der Release-Liste der neuen PC-Spiele. Darunter auch einige DLCs. Mit Gears of War 4 und Battlefield 1 gibt es aber auch große Triple-A-Produktionen, die in dieser Woche veröffentlicht, oder zumindest in der Vollversion anspielbar sind.

Battlefield 1 ist nämlich ab dem 13. Oktober 2016 über EAs Origin Access zehn Stunden spielbar, wobei nur ein Teil der Kampagne in der Test-Version verfügbar ist. Der richtige Release folgt dann am 18. (Early Access) und am 21.Oktober.

Wer flotte Koop-Action aus der Ego-Perspektive sucht, könnte diese Woche mit Shadow Warrior 2 glücklich werden, das wir vor einigen Tagen bereits anspielen konnten.

Montag, 10. Oktober

Infested Planet - Planetary Campaign (DLC)

Clockwork

Spareware

Straimium Immortaly

Dienstag, 11. Oktober

Gears of War 4

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour

Europa Universalis IV: Rights of Man (DLC)

Sunless Sea - Zubmariner (DLC)

Mittwoch, 12. Oktober

Project Genom (Early Access)

Shards of Azuria

Zulu Response (Early Access)

BitMaster

GoNNER

Donnerstag, 13. Oktober

Shadow Warrior 2

Yesterday Origins

Battlefield 1 (über Origin Access)

Loading Human: Chapter 1

Blameless

Thumper

Freitag, 14. Oktober

Bounty Train

Ironguard

Farabel

Stay Close

Manual Samuel

Endless Legend - Tempest (DLC)