Auf 164 Seiten erfahren Sie alles, was Sie über PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, PlayStation VR und natürlich die besten PS4-Spielen wissen müssen. Mit XXL-Poster! Für alle Vorbesteller gibt es zudem das E-Paper kostenlos & zum Sofortlesen dazu!

Von Redaktion GamePro, GameStar Redaktion |

Sonderheft PlayStation 4: Der komplette Kaufberater

Unser neues Sonderheft PlayStation 4 ist der ultimative Kaufberater für glückliche PlayStation-4-Besitzer und alle, die sich eine Konsole aus der PlayStation-Familie zulegen wollen. Wir verraten euch, was die PlayStation 4 Slim kann und ob Besitzer eines älteren PS4-Modells den Kauf überlegen sollen. Ein großes Thema ist die PlayStation 4 Pro. Sprengt sie tatsächlich Leistungsgrenzen? Wir zeigen und erklären alle Spiele mit PlayStation-4-Pro-Erweiterungen. Außerdem: So öffnet das Virtual-Reality-Zubehör PlayStation VR den Zugang zu neuen Welten. Auf 38 Seiten erklären wir die Technik und die Faszination hinter PlayStation VR. Plus: Spiele, Spiele, Spiele! Die schönsten Klassiker für PlayStation 4, die besten Downloadtitel, die spannendsten Neuveröffentlichungen und schärfsten Spiele von morgen auf über 100 Seiten. Und obendrauf gibt's ein XXL-Poster mit Überblick über die gesamte PlayStation-Familie.

Noch vor dem Erscheinen am Kiosk am 11.11. kann das begehrte Heft vorbestellt werden. Nur für alle Vorbesteller gibt es jetzt das E-Paper kostenlos dazu. Der Versand ist natürlich auch gratis.

Zum Gratis-E-Paper

Sonderheft PlayStation 4: Der komplette Kaufberater

Unser 164 Seiten starkes Sonderheft bietet Hardware-Artikel, alles zu PlayStation VR, einen Überblick über die besten PS4-Spiele, kommende Hits sowie die besten Zubehörteile. Ab dem 11.11.2016 am Kiosk





Leseproben



Inhaltsverzeichnis



Holodeck für PlayStation 4



PS4 Slim / PS4 Pro









Jetzt Sonderheft holen

Das Sonderheft liegt ab dem 11.11.2016 am Kiosk. Das E-Paper gibt es schon jetzt für alle Vorbesteller gratis dazu. In beiden Versionen dabei: Ein XXL-Poster mit dem kompletten PlayStation-Stammbaum. Wer das Heft schon jetzt vorbestellt, kann sofort das E-Paper lesen und bekommt das gedruckte Heft inklusive XXL-Poster bei Erscheinen ohne zusätzliche Versandkosten nach Hause geschickt.

Sonderheft mit kostenlosem E-Paper – jetzt vorbestellen!