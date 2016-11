Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Pokémon Go - Doppelte EP-Woche: Niantic bedankt sich mit globalem Ingame-Event

Ab dem 23. November gibt es einen neuen, globalen Ingame-Event in Pokémon Go, bei dem Niantic allen Fans doppelte Erfahrungspunkte und Sternenstaub für alle Aktionen im Spiel spendiert. Bis zum 30. November hält die Aktion an.

Von Manuel Fritsch |