Ein Bastler nahm sich die NES Mini zum Vorbild für ein eigenes Projekt. Doch anstatt diese klein zu halten, entwarf er eine riesige Konsole, die auch als Controller fungiert.

Von Marylin Marx |

Vor etwa einem halben Monat erschien Nintendos Mini NES offiziell auf dem Markt und war in kürzester Zeit ausverkauft. Die geschrumpfte Kult-Konsole mit 30 vorinstallierten NES-Klassikern wird allerdings bereits nachproduziert. In der Zwischenzeit ging ein handwerklich begabter Fan in die entgegengesetzte Richtung und bastelte einen riesigen NES Controller, der auch als Konsole fungiert.

Wie in dem Video zu sehen ist, trifft es der Begriff »Jumbo Controller« auf den Punkt und so wirkt das Gerät durch das Drücken der großen Knöpfe viel mehr wie eine Arcade-Konsole. Der Bastler Ultimate Customs, der auf seiner Facebook-Seite vor allem verschiedene NES- und Feuerzeug-Designs verkauft und anbietet, versteigerte laut VG 24/7 seinen riesigen Controller für 566 US-Dollar auf Ebay.

