Am 15. Dezember veröffentlicht Nintendo den Endless-Runner Super Mario Run vorerst exklusiv für iOS-Geräte. Ab heute kann eine Demo-Version des Spiels auf speziellen Geräten in Apple Stores ausprobiert werden.

Von Manuel Fritsch |

Die Demoversion von Super Mario Run steht bisher nur in ausgesuchten Apple Stores bereit. Veröffentlicht wird die vollständige Version am 15. Dezember 2016.

Der Präsident von Nintendo of America Reggie Fils-Aime hat in der US-Talkshow »The Tonight Show starring Jimmy Fallon« die Nintendo Switch und eine erste spielbare Version von Super Mario Run präsentiert. Ab dem 15. Dezember wird der Endless Runner mit dem berühmten Nintendo-Maskottchen Mario auf iOS-Geräten veröffentlicht.

In der Show gab Fils-Aime außerdem bekannt, dass in Zusammenarbeit mit Apple eine spielbare Demoversion der Mario-App in vielen lokalen Apple Stores weltweit ab dem 8. Dezember zu finden sein wird. Wer also vor dem Release am 15. Dezember bereits ausprobieren möchte, wie sich der One-Button-Mario spielt, muss nur noch in einer Stadt mit Apple Store wohnen, um bereits vorab Hand anlegen zu dürfen.

Kein Apple Store in der Nähe?: Unsere Preview zu Super Mario Run - Ein (fast) richtiges Mario