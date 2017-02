Nintendo hat einen Season Pass zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Er umfasst zwei große DLCs, mehrere Ingame-Items und ist sowohl für Nintendo Switch als auch Wii U erhältlich.

Von Manuel Fritsch, Tim Hödl |

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhält einen Season Pass, der zwei große DLC-Pakete und weitere Goodies umfasst.

Jetzt auch Nintendo: Das japanische Unternehmen hat offiziell bekannt gegeben, dass zum Launch von The Legend of Zelda: Breath of the Wild ein kostenpflichtiger Season Pass verfügbar sein wird. Dieser soll das Open-World-Abenteuer für knapp 20 Euro um zwei DLC-Pakete und mehrere Ingame-Items erweitern.

Die großen Erweiterungen erscheinen allerdings erst im Laufe des Jahres, dafür erhalten Season-Pass-Besitzer zum Release von The Legend of Zelda: Breath of the Wild mehrere Schatzkisten mit einem neuen Kleidungsstück und »nützlichen Items« für den Helden Link.

Der erste vollwertige DLC soll im Sommer an den Start gehen. Er umfasst laut Nintendo »eine neue Prüfungsschrein-Herausforderung, die Möglichkeit, das Hauptspiel auf einem höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen sowie eine zusätzliche Funktion für die spielinterne Umgebungskarte«. Das zweite DLC-Paket folgt dann im Winter und liefert einen neuen Dungeon samt Story-Content.

Der Season Pass wird nicht nur für die Switch-, sondern auch die Wii-U-Fassung von Breath of the Wild erhältlich sein. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Laut Nintendo können die DLC-Pakete nicht einzelnen gekauft werden. Wer also weitere Abenteuer in der Welt von Breath of the Wild erleben will, muss gezwungenermaßen zum Season Pass greifen.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt am 3. März 2017 als Launch-Titel für die Nintendo Switch auf den Markt. Wie ursprünglich angekündigt, erscheint das Spiel aber auch für die Wii U. Allerdings handelt es sich um das letzte Nintendo-Spiel für diese Konsole.