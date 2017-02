Pewdiepie hat antisemitische Äußerungen in seinen Videos veröffentlicht. Ein Scherz, beteuert der YouTuber. Nun hat er sich entschuldigt, aber nicht ohne auch selber Kritik an der Berichterstattung über ihn zu üben.

Der YouTube-Entertainer Felix »Pewdiepie« Kjellberg hat nach den Vorwürfen des Antisemitismus der letzten Tage auf seinem Kanal ein erstes Antwortvideo veröffentlicht, in dem er offiziell Stellung bezieht. Kjellberg entschuldigt sich in dem Video für »die Worte, die ich benutzt habe« und betont, dass ihm bewusst sei, dass er mit dem sogenannten »Witz« zu weit gegangen sei und Menschen verletzt habe.

Er sagt, dass er zwar der Überzeugung sei, dass man »über alles Witze machen darf«, es aber »einen richtigen und weniger gute Wege gäbe«, sich über Dinge lustig zu machen. Er selbst überschreite gerne Grenzen, aber er sieht ein, dass er noch ein »Amateur-Comedian« sei, der noch viel lernen müsse und Fehler macht:

Original-Zitat: I’m sorry for the words that I used, as I know they offended people and I admit that the joke itself went too far. I do strongly believe that you can joke about anything but I also believe there’s a right way, and not the best way, to joke about things. I love to push boundaries, but I would consider myself a rookie comedian, and I’ve definitely made mistakes like this before. But it’s always been a learning and growing experience for me...this whole situation has definitely been that for me. It’s something that I’m going to keep in mind going forward.