Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

World Video Game Hall of Fame - Vier Neuzugänge in der Ruhmeshalle

Das New Yorker Spielemuseum »The Strong« hat vier weitere Videospiel-Klassiker in die Hall of Fame aufgenommen. Geehrt wurden das erste Halo, Donkey Kong, Pokémon und Street Fighter 2.

Von Manuel Fritsch |