Battlefield 1 erhält am 15. November ein Update und wird dazu für eine Stunde offline genommen.

Dice hat die Zeiten und Dauer für die heutigen Wartungsarbeiten bekannt gegeben, in denen die Server zum Multiplayershooter Battlefield 1 für eine Stunde offline genommen werden. Diese Zeit wird genutzt, um das angekündigte November-Update des Weltkriegs-Shooters aufzuspielen.

PC: multiplayer will be offline for one hour starting 8am GMT / 12am PT / 3am ET

PS4: multiplayer will be offline for one hour starting 10am GMT / 2am PT / 5am ET

Xbox One: multiplayer will be offline for one hour starting 12pm GMT / 4am PT / 7am ET