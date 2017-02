Im Online-Multiplayer-Shooter Battlefield 1 haben die Entwickler einige spaßige Easter Eggs versteckt. Eines davon ist ein aus Dark Souls bekanntes »Bonfire« samt Schwert.

Von Jürgen Stöffel |

Battlefield 1 enthält neben historischen Details auch Easter Eggs zu ganz anderen Universen.

Der im Ersten Weltkrieg angesiedelte Multiplayer-Shooter Battlefield 1 und das düstere Fantasy-RPG Dark Souls 3 sind eigentlich grundverschiedene Spiele. Doch die Entwickler von Battlefield 1 scheinen große Dark-Souls-Fans zu sein, denn in der kommenden Erweiterung »They Shall Not Pass« gibt es auf dem Test-Server in der Map »Rupture« ein nettes kleines Easter Egg mit Dark-Souls-Bezug.

Dark-Souls-Bonfire á la Battlefield

Laut der Seite VG24/7 und dem YouTuber Westie liegt an der Kartengrenze beim Kontrollpunkt C ein abgebranntes Lagerfeuer, in dem ein Kavalleriesäbel steckt. Ganz so wie die durch Schwerter markierten »Bonfire«-Rastplätze in den Dark Souls-Spielen.

Allerdings ist der Kavalleriesäbel einfach nur ein Säbel, der zwar wunderbar feindliche Soldaten im Nahkampf filetiert aber keine magischen Dark-Souls-Kräfte hat. Die Waffe bleibt euch bis zum Tod erhalten und es kann immer nur eine davon im Spiel sein. Das Video mit dem genauen Fundort des Säbels haben wir hier eingebettet.