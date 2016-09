Wir haben die Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 19. bis 25. September.

Von Stefan Köhler |

Forza Horizon 3 erscheint diese Woche - zumindest für Vorbesteller der Ultimate Edition.

Diese Woche erscheinen eine ganze Reihe interessanter Nischentitel. Cossacks 3 dürfte für Fans des Originals eine sehr klassische Strategieerfahrung bieten. Die Battle-Royale-Variante von H1Z1 verlässt endlich die Early-Access-Phase, genauso wie die PC-Version des Shooter-MMOs Warhammer 40K: Eternal Crusade. Adventure-Fans kriegen die zweite Episode von Telltales Batman-Serie. Ebenfalls für Freunde von Adventures ist das Drama Virginia.

Der Trend, ein paar Tage früheren Zugang zu Spielen per Ultimate Edition zu verkaufen, lässt sich diese Woche gut beobachten: Nach dem Vorab-Release von NBA 2K17 in der letzten Woche erscheint die Basketball-Simulation jetzt für alle am Dienstag. Rennspiel-Fans, die die Ultimate Edition von Forza Horizon 3 vorbestellt haben, dürfen am Freitag losfahren. Alle anderen Rennsport-Enthusiasten warten auf den Release am 27. September.

Und dann hätten wir diese Woche noch zwei wichtige DLCs im Angebot: Star Wars: Battlefront erhält die letzte Erweiterung und trägt den Kampf auf den Todesstern. Deus Ex: Mankind Divided wird mit dem ersten Story-DLC System Rift die alten Sarif-Industries-Kollegen Adam Jensen und Frank Pritchard wieder zusammenführen.

Montag, 19. September

Dienstag, 20. September

Mittwoch, 21. September

Donnerstag, 22. September

Freitag, 23. September