Im Quellcode von Pokémon Go finden sich nach dem jüngsten Update Hinweise auf ein kommendes Daily-Quest-System. Auch tägliche Belohnungen scheinen geplant zu sein.

Von Tobias Ritter |

Nach dem anfänglichen Mega-Hype hat das Interesse an Pokémon Go in den vergangenen Wochen stark nachgelassen. Fehlende Abwechslung, zu wenig Inhalte und fehlende klare Ziele geben viele Spieler als Gründe dafür an, warum sie das Mobile-Game nicht mehr so häufig anschmeißen.

Schon bald könnte der Entwickler Niantic jedoch auf diesen Trend reagieren - und erste Gegenmaßnahmen ergreifen: Wie die Fanseite Pokémon Go Hub herausgefunden hat, haben sich im Quellcode des neuesten Spielupdates Hinweise auf sogenannte Daily-Quests eingeschlichen.

First Catch of The Day

Gefunden wurden auf diese Weise die Quests »First Catch of The Day« und »First Pokéstop of The Day« sowie eine dritte, noch unbekannte Aufgabe.

Hinweise auf eventuelle Belohnungen für das erfolgreiche Abschließen dieser täglichen Missionen finden sich nicht im Quellcode. Dinge wie ein Inkubator stehen jedoch zur Debatte. Außerdem soll es sogenannte Streaks geben, die Spieler für das reihenweise Absolvieren von Quests erhalten.

Ob und wann dieses Feature seinen Weg in Pokémon Go finden wird, ist noch unklar.

Halloween-Event angekündigt: Pokémon Go bekommt Bonbons und Grusel-Pokémon