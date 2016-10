Wird es in Zukunft noch weitere Konsolen von Nintendo im Miniatur-Format geben? Ein möglicher Hinweis dafür befindet sich auf dem Logo einer offiziellen Tragetasche des Nintendo Classic Mini.

Von David Gillengerten |

Der Nintendo Classic Mini Carrying Case von RDS Industries ist auf Amazon zu haben und bietet Schutz und Tragekomfort für den Mini-NES.

Am 11. November soll der Nintendo Classic Mini in Deutschland erscheinen. Für einen Preis von rund 70 Euro erhalten Spieler die erste Nintendo-Konsole in Miniatur-Format. Darauf sind 30 Titel aus der damaligen Ära vorinstalliert. Schon kurz nach der Ankündigung stürme das Gerät die Verkaufscharts von Amazon.

Da ist es durchaus denkbar, dass Nintendo auch in Zukunft weitere Miniaturausgaben ihrer Konsolen herausbringen könnten. Diese Idee wird nun leicht gestützt durch eine offizielle Tragetasche für den Nintendo Classic Mini.

»Classic« oder »Classics«

Wie den Kollegen von Destructoid aufgefallen ist, prangert an der Vorderseite der »NES Classic Edition Carrying Case« nämlich ein Logo mit der Aufschrift »Classics«. Ob es sich dabei nur um einen Zufall handelt oder die Mehrzahl des Wortes bewusst gewählt ist, bleibt abzuwarten.

Für eine bewusste Entscheidung spricht die Tatsache, dass die Firma hinter der Tragetasche fast ausschließlich offizielle Accessoires für Nintendo und andere Konsolen-Hersteller produziert. Um ein inoffizielles Logo handelt es sich also nicht.

Ob Nintendo wirklich an weiteren Geräten arbeitet, bleib dennoch abzuwarten. Ein bisschen Hoffnung auf weitere Geräte wie den SNES-Mini gibt es jedoch.