Die neue GameStar ab 23.11. im Handel :

In unserer großen Titelstory über Piranha Bytes neues Rollenspiel durchleuchten wir die Evolution von Gothic zu Elex.

Von GameStar Redaktion |

Wenn es nach Piranha Bytes geht, dann soll Elex der neue Rollenspiel-Meilenstein werden, an dem man das Studio fortan misst.Wir waren bei den Entwicklern, haben uns einen ganzen Tag in der Welt von Elex herumgetrieben, zig Fragen gestellt und klären in unserer Titelstory, wo das postapokalyptische Rollenspiel eine Weiterentwicklung im Vergleich zu Gothic und Risen sein wird. Und ob wir das Gothic-Erbe trotzdem immer noch spüren.

Gratis-Vollversion: Crookz - Der große Coup

In Crookz: Der große Coup verschlägt es Sie mit Ihrer Diebesgruppe in die wilden 70er. Wie sich Ihre Gang aus Langfingern zusammensetzt, bleibt dabei Ihnen überlassen. Jeder der möglichen Charaktere verfügt über individuelle Fähigkeiten. Hilfswerkzeuge wie Störsendern, Chloroform oder Sprengstoff können bei den Raubzügen auch verwendet werden. Allerdings geht's in Crookz nicht nur um möglichst fette Beute, im Laufe der Handlung will die Diebescrew auch Rache an einem ehemaligen Mitglied nehmen, das sie einst verraten hat.

Exklusiv-Demo: Shadow Tactics - Blades of the Shogun

In diesem Monat bieten wir Heftkäufern und -abonnenten neben der Vollversion auch noch die Demo zur anspruchsvollen Echtzeittaktik Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

Noch mehr Highlights im neuen Heft

Mass Effect: Andromeda emanzipiert sich vom umstrittenen Ende der Shepard-Trilogie. Bioware und verpflanzt das Mass-Effect-Universum kurzerhand in eine neue Galaxie, die wir als erster Mensch überhaupt erkunden dürfen. Wir linsen in unserer Preview schon mal in den Sternenhaufen hinein.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun haben wir nicht nur als Demo im Angebot, wir verraten Ihnen auch in unserem Test, wie gut die Echtzeittaktik im Stile von Commandos ist.

Der Hitman ist komplett. Wir korrigieren: Die erste Staffel des neuen Hitman-Spiels ist komplett. Und wir vergeben eine Wertung.

Im Magazin-Teil untersuchen wir unter anderem, wie Mafia 3 und Deus Ex: Mankind Divided den Rassismus thematisieren, wie die KI von Civilization von einem deutschen Software-Unternehmen lernen kann und wie Skyrim nach fünf Jahren noch immer ein solcher Dauerbrenner ist.

Heft jetzt online lesen