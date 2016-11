In Pokémon Go ist das angekündigte Thanksgiving-Event gestartet. Noch bis zum 30. November gibt es Boni auf ?Erfahrungspunkten und Sternenstaub - und unter bestimmten Voraussetzungen sogar Vierfach-XP.

Von Tobias Ritter |

In Pokémon Go gibt's unter gewissen Voraussetzungen noch bis zum 30. November die vierfache Anzahl an Erfahrungspunkten.

Das Entwicklerstudio Niantic hat wie bereits angekündigt sein Thanksgiving-Event in Pokémon Go gestartet. Noch bis zum 30. November erhalten Trainer die doppelte Menge an Erfahrungspunkten und Sternenstaub für das abschließen einer Spielaktion.

Allerdings sind auch deutlich höhere Boni möglich: Die vierfachen Erfahrungspunkte gibt es durch ein oder mehrere Glücks-Eier. Der Erfahrungsbonus ist nämlich stapelbar, wie der offizielle Twitter-Account zum Mobile-Game verriet.

That is correct. Trainers will earn 4x the XP if they use a Lucky Egg during the celebration. https://t.co/Y85zhJzu1j — Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 22, 2016

Das Thanksgiving-Event in Pokémon Go läuft noch bis zum 30. November um 01:00 Uhr. Ausreichend Zeit also, die zahlreichen Boni zu nutzen.

