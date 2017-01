Assassin's Creed - Ex-Storyautor schließt sich BioShock-Publisher an

Der Storyautor Corey May hat das Studio Certain Affinity verlassen und bei 2K Games angeheuert. Dort arbeitet er an einem noch unbekannten Projekt. Zuvor war er bei Ubisoft an Assassin's Creed beteiligt.

