Gabe Newell hat für die Nacht auf Mittwoch, den 18. Januar 2017 eine Ask-Me-Anything-Session auf Reddit angekündigt. Ab 0:00 Uhr dürfen Nutzer ihre Fragen stellen und auf eine Antwort des Valve-Gründers hoffen.

Der Valve-Mitgründer und -Geschäftsführer Gabe Newell stellt sich diese Woche den Fragen der Reddit-Nutzer.

Wenn »Lord Gaben« zur Audienz bittet, dürfte zumindest eine der gestellten Fragen bereits im Vorfeld feststehen: Wie sieht es denn nun aus, mit diesem Half-Life 3? Angesichts der Verschwiegenheit des Entwicklers Valve im Bezug auf dieses Thema wird darauf aber wohl auch von Gabe Newell keine aussagekräftige Antwort zu erwarten sein.

Wer sich also nützliche Informationen und Aussagen vom Valve-Gründer und ehemaligen Microsoft-Angestellten erhofft, sollte vielleicht lieber selbst aktiv werden: In der Nacht vom 17. auf den 18. Januar 2017 ab 0:00 Uhr stellt sich Newell nämlich einer sogenannten AMA-Session (Ask Me Anything) auf dem Social-News-Aggregator Reddit.

Es bleibt also noch ein wenig Zeit, um sich sinnvolle Fragen auszudenken. Einige ausgewählte Themen wird Newell dann im entsprechenden Reddit-Thread beantworten.

Details zur Newell-AMA

Die Frage-Antwort-Runde findet unter /r/The_Gaben statt. Newells bekannter Reddit-Account trägt den Namen GabeNewellBellevue. Antworten anderer Nutzer, die sich als Newell ausgeben, sind mit Vorsicht zu genießen.

