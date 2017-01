Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Humble Bundle - »Best of 2016«-Paket ab einem Dollar

Das neue »Humbe Best of 2016 Bundle« bietet zahlreiche Spiele in einem Paket ab gerade mal einem Dollar. Mit dabei sind unter anderem das Action-Rollensppiel Victor Vran sowie Shadowrun: Hong Kong.

Von Andre Linken |