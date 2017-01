Das neue Pokémon GO-Update beinhaltet wieder eine ganze Reihe an Hinweisen auf Neuigkeiten, die sich noch im Programmcode verbergen. Uns erwarten bald wohl neue Evolutions-Items, Icognito-Pokémon, neue Moves und vieles mehr.

Dataminer haben sich die Daten des jüngsten Updates für Pokémon GO vorgenommen und Entdeckungen gemacht.

Pokémon GO wird stetig erweitert und mit jedem neuen Update stürzen sich Dataminer auf den Programmcode. Es gibt darin wieder Hinweise auf neue Pokémon der zweiten Generation sowie eine ganze Reihe weiterer möglicher Veränderungen und Neuheiten. Laut The Silph Road könnten uns zum Beispiel bald Evolutions-Items erwarten.

Außerdem wurden Hinweise auf insgesamt 38 neue Moves in den Tiefen des aktuellen Pokémon GO-Updates gefunden. Dann wären da auch noch die Icognito-Pokémon: Eine bestimmte Spezies, die es in unterschiedlichsten Formen gibt – für jeden Buchstaben des Alphabets eine (plus Ausrufe- und Fragezeichen).

Obendrein dürften uns Tweaks am Radius der Gyms erwarten und neue Möglichkeiten der Avatar-Personalisierung sowie mehr Shiny Pokémon. Darüber hinaus gibt es bald womöglich auch einen neuen Knopf im Menü, der uns zu einer News-Sektion führt. Einige neue Sponsoren-Codes wurden ebenfalls entdeckt.

Hier gibt es eine Liste aller Datamining-Entdeckungen im aktuellen Update.