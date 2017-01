Der asiatische Publisher Snail Games hat sich die offizielle Ark-Lizenz gesichert und bringt damit nicht nur das Hauptspiel Ark: Survival Evolved nach Asien. Zusätzlich ist unter anderem ein Mobile-Game im Stil von Pokémon Go geplant.

Von Tobias Ritter |

My Dinosaur Go will den Erfolg von Pokémon Go wiederholen, setzt statt auf Taschenmonster jedoch auf die offizielle Lizenz von Ark: Survival Evolved.

Erst vor Kurzem ersetzte ein Modder die Dinosaurier und Uhrzeit-Viecher in Ark: Survival Evolved durch Pokémon. Das Ganze nannte er Pokémon Evolved und veröffentlichte es als Modifikation. Dass es auch in die andere Richtung geht, zeigt nun ein Spiel namens My Dinosaur Go.

Als eines von 15 neuen Spielen des Publishers Snail Games wurde der Mobile-Titel auf der aktuell in Taiwan stattfindenden Taipei Game Show vorgestellt. Ähnlich wie das offensichtliche Vorbild Pokémon Go setzt My Dinosaur Go auf Augmented-Reality und lässt seine Spieler per Smartphone Dinosaurier in der echten Welt einfangen.

Internationaler Titel und Release noch unklar

Einen offiziellen internationalen Titel hat das Spiel indes noch nicht. Aus My Dinosaur Go kann also auch noch ARK Go oder etwas ähnliches werden. Klar ist nur: Das Projekt basiert auf einer offiziellen Ark-Lizenz - genauso übrigens wie auch die ebenfalls von Snail Games stammende Asia-Free2Play-Umsetzung von ARK: Survival Evolved und PixelArk, ein Sandbox-Spiel mit putziger Pixel-Optik.

Ansonsten ist noch nicht allzu viel zu den Inhalten und Features des mobilen Ark-Spiels bekannt. In den bisher nur auf chinesisch vorliegenden Informationen ist grob die Rede von Dinosaurier-Fangen, Ressourcen-Sammeln und Stämme-Aufbauen. Präsentiert werden soll das alles in einer Cartoon-Grafik.

Der Release von My Dinosaur Go ist für 2017 geplant. Ob das auch für international Märkte gilt, ist unklar.