John Hurt ist tot - Britischer Schauspieler stirbt im Alter von 77 Jahren

Bekannt wurde er mit seiner Rolle in »Der Elefantenmensch« von David Lynch. Zuletzt spielte er Mr. Ollivander in »Harry Potter« und Prof. Archimedes Q. Porter in »The Legend of Tarzan«. Er starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Von David Gillengerten |