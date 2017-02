17 Jahre nach dem Release von Donkey Kong 64 hat ein Speedrunner eine bisher unentdeckte Regenbogenmünze gefunden. Speedruns in der Kategorie »Alle Sammelgegenstände« sind damit sofort ungültig.

Von Stefan Köhler |

Noch eine Münze: Bisher war der Community nicht bewusst, dass es in Donkey Kong 64 noch eine versteckte Münze gibt.

Bis heute finden Spieler immer wieder neue Geheimnisse in alten Nintendo-Spielen. Nun wurde dem Jump'n'Run-Klassiker Donkey Kong 64 über 17 Jahre nach Release ein neues Item entlockt: Eine weitere Regenbogenmünze, die den Zähler auf 977 Münzen im Spiel anhebt. Entdeckt wurde die Münze vom Speedrunner Isotarge.

977 coins total now :) pic.twitter.com/s6VYXGesck — Isotarge (@Isotarge) January 28, 2017

Im Gespräch mit Kotaku erklärt Isotarge, dass er bei der Durchsicht seiner Speicherstände über eine Unregelmäßigkeit stolperte: Im Level Fungi Forest habe er den Daten nach nicht alle Regenbogenmünzen gefunden, per Analysetool kam er dem Item dann auf die Schliche: Die Münze versteckt sich - wie alle anderen Regenbogenmünzen auch - unter einem Schutthaufen. Eine Spezialattacke legt den Gegenstand frei. Nur: Der Schutthaufen ist im Level vollständig mit Gras bedeckt und hätte nur zufällig gefunden werden können.

Speedruns damit ungültig

Dass jemand in all den Jahren bereits zufällig über die Münze gestolpert ist, davon lässt sich zwar ausgehen. Offiziell bekannt war der Fundort aber bis heute nicht, was wiederum für die Speedrunner-Community Auswirkungen bereithält: Alle Rekordversuche in Donkey Kong 64 in der Kategorie »Alle Sammelgegenstände« sind ab sofort ungültig. Wer also Wochen in das Erreichen von Bestzeiten gesteckt hat, darf sofort nochmal antreten. Andere Kategorien wie das 101-Prozent-Ende sind nicht betroffen.

Isotarge nimmt den für seine Kollegen folgenschweren Fund mit Humor: Es sei schlicht eine der Möglichkeiten, die Speedrun-Community auf Trab zu halten.