Beim Super Bowl 51 liefen wieder jede Menge kuriose, witzige und spektakuläre Werbespots. Hier sind alle Commercials 2017.

Von Johannes Rohe |

Verrückt, witzig oder hochwertig wie ein Hollywood-Film: Die Super Bowl Commercials sind jedes Jahr ein Hit. (Bild: Avocados From Mexico)

Der Super Bowl ist jedes Jahr nicht nur ein Highlight für Football-Fans, auch Sportmuffel haben ihre Freude an dem Mega-Spektakel - sogar an den Werbeunterbrechungen. Fürs amerikanische Fernsehen produzieren jährlich die größten Firmen der Welt besondere Werbespots zur Ausstrahlung während des Super Bowls.

Auch beim Super Bowl 51 gaben sich in den Commercials wieder jede Menge Stars die Klinke in die Hand, darunter John Malkovich, Justin Bieber und Melissa McCarthy. Wir haben für Sie alle Super Bowl Spots gesammelt. Die neusten Film-Trailer und Werbespots zu Spielen (unter anderem für die Nintendo Switch) finden Sie in zwei weiteren Artikeln.

Super Bowl 51: Die Werbespots des ersten Viertels