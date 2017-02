Beim Super Bowl 51 liefen einige neue Videospiel-Trailer. Mit dabei sind unter anderem ein neuer Switch-Trailer, König Artus und Arnold Schwarzenegger. Hier finden Sie alle Spots.

Von Michael Herold |

Arnold Schwarzenegger macht Werbung für das Mobile-Free2Play-Spiel Mobile Strike.

Der Super Bowl 51 ist um, die Patriots haben gewonnen, Tom Brady ist G.O.A.T. (Greatest Of All Time). Doch neben dem großen Spiel sind es vor allem die Werbespots, die im Rahmen des Sport-Spektakels veröffentlicht wurden, die unsere Aufmerksamkeit verdienen.

Neben Film-Trailern und etlichen witzigen Commercials sind natürlich auch Videospiel-Trailer am Start. Die Anzahl an Spiele-Werbungen ist zwar vergleichsweise klein, dennoch wollen wir Ihnen die sieben Game-Trailer, die während dem Super Bowl liefen, nicht vorenthalten. Deshalb finden Sie in der folgenden Liste die Werbespots für Videospiele, in denen unter anderem Arnold Schwarzenegger, furchtbare Mütter und König Artus mitspielen.

Nintendo Switch

Nintendo hat sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, für ihre neue Switch-Konsole zu werben. Im Werbespot sehen wir einige neue Szenen aus The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild. Zusätzlich hat Nintendo von dem kurzen TV-Spot auch noch einen Extended Cut veröffentlicht, in dem noch einige andere Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe oder Splatoon 2 zu sehen sind.

Mobile Strike

Bereits im zweiten Jahr in Folge übernimmt Arnold Schwarzenegger eine Rolle im Werbespot für das Free2Play Mobile-Spiel Mobile Strike. Im Spot sorgt Arnie per Smartphone für Explosionen auf einem virtuellen Schlachtfeld, bevor er zum Schluss des Clips verkündet: »I am the Party Pooper« (also der Spielverderber). Ob dieser One-Liner wohl in Schwarzeneggers Sprüche-Bestenliste aufgenommen wird?

Evony: The King's Return

Das nächste Mobile-Spiel, das sich einen Super-Bowl-Trailer geleistet hat, ist das Echtzeit-Strategie-Spiel Evony: The King's Return. Im Spot stehen sich die Armeen von Aaron Eckhart (Harvey »Two Face« Dent aus The Dark Knight) und Jeffrey Dean Morgan (Negan aus The Walking Dead) gegenüber.

World of Tanks

Vom Free2Play-Multiplayer-Panzer-Spiel World of Tanks gab es gleich vier Werbespots zu bestaunen. Allerlei verrückte Szenen werden von einem hereinbrechenden Panzer unterbrochen. Denn in einer »World of Tanks, Tanks Rule!«. Das muss nicht viel Sinn ergeben, Hauptsache Panzer!