PS Plus - Sony verschenkt Probe-Monat an Nicht-Abonnenten

Gratis-Spiele, Multiplayer-Unterstützung und Rabatte: Sonys Premiumdienst PlayStation Plus bietet einige Vorteile. Wer die einmal in Ruhe ausprobieren will, kann sich freuen. Aktuell gibt es ein einmonatiges Abo für PS Plus geschenkt.

Von David Gillengerten |