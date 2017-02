Ab 18. Februar können Trainer Pokémon Go in verschiedenen europäischen Einkaufszentren Pokémon fangen. Pro Shoppingcenter werden zwischen 10 und 15 Pokéstops und Arenen eingeführt.

Von Stefan Köhler |

Pokémon Go und Shopping verbinden - Das versprechen sich Niantic und ?Unibail-Rodamco? aus einer Kooperation.

Wer für Pokémon Go weder raus in die Natur, noch auf die Straße möchte, kann das Mobile-Spiel in Kürze auch im Warmen spielen. Wie Niantic und die Shoppingcenter-Gruppe Unibail-Rodamco mitteilen, werden am 18. Februar 58 Einkaufszentren in Europa um Pokéstops und Arenen erweitert.

Pro Gebäude werden 10 bis 15 neue Locations eingerichtet. Zum Spielen muss niemand in einen bestimmten Laden rennen, die Pokéstops und Arenen werden auf öffentliche Bereiche und soziale Treffpunkte verteilt.

Von den insgesamt 58 Einkaufszentren werden am 18. Februar zur Feier der Einführung 20 ausgewählte Shoppingcenter Pokémon-Events anbieten. Ninantic verspricht beispielsweise ganztägig aktive Lockmodule, Fang-Wettbewerbe und mehr.

Unterhalb findet sich die Liste der teilnehmenden Einkaufszentren. Die 20 Event-Standorte haben wir mit einer Fettung markiert.

Mehr Pokémon: 80 neue Pokémon demnächst

Liste aller teilnehmenden Einkaufszentren in Deutschland, Österreich, Schweiz und anderen europäischen Staaten