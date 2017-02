Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Nach Marvel-Deal - Tomb-Raider-Entwickler Crystal Dynamics rüstet kräftig auf

Nach dem Deal mit Marvel rüstet das Entwicklerstudio Crystal Dynamics derzeit kräftig auf. So ist das Team vor kurzem in ein größeres und moderneres Studio in Redwood City gezogen. Außerdem werden zahlreiche neue Mitarbeiter für das große »Avengers Project« gesucht.

Von Andre Linken |