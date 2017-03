Das neue »Humble ARMA Bundle« bietet ab einem Dollar einige Spieler der gleichnamigen Militärsimulation. Ein Teil der Einnahmen geht diesmal an das Amerikanische Rote Kreuz.

Von Andre Linken |

Das neue Humble Bundle dreht sich thematisch um die Militärsimulation ARMA.

Mittlerweile steht ein neue Humble Bundle zum Verkauf. Diesmal dreht sich dabei alles um die Militärsimulation ARMA aus dem Hause Bohemia Interactive.

Schon ab einem Dollar gibt es unter anderem ARMA sowie ARMA Tactics. Wer bereit ist, mindestens 13,35 Dollar zu bezahlen, erhält zusätzlich noch ARMA 2 sowie einige der Add-Ons und DLCs. Ab 15 Dollar ergänzen ARMA 3 sowie der DLC ARMA 3: Karts das Paket.

Spielen für den guten Zweck

Käufer des Humble Bundles können selbst entscheiden, wie viel sie bezahlen möchten - von einem Cent bis tausend Euro und mehr ist alles möglich. Außerdem kann man auf der Seite angeben, wie der Kaufpreis aufgeteilt werden soll. Einen Teil erhält der Publisher 2K Games, ein Teil geht an das Unternehmen Humble Inc., dass die Aktionen organisiert und der dritte Teil geht an das amerikanische Rote Kreuz. Derzeit gibt es zudem noch das »Humble Civilization Bundle« im Angebot.

Inhalt des »Humble ARMA Bundle«