Kurz nach seinem Release dominiert der Taktik-Shooter Ghost Recon: Wildlands die Steam-Verkaufscharts. Mit insgesamt fünf Versionen ist das Actionspiel aus dem Hause Ubisoft in den Top 10 vertreten.

Von Andre Linken |

Der Taktik-Shooter Ghost Recon: Wildlands dominiert die Steam-Verkaufscharts.

Die Regentschaft des Multiplayer-Spiels H1Z1: King of the Kill in den Steam-Verkaufscharts währte nur kurz. Mittlerweile sind die Top 10 fest in der Hand des Taktik-Shooters Ghost Recon: Wildlands.

Der ist gleich fünf Mal unter den zehn meist verkauften Steam-Produkten zu finden. Das umfasst neben der Standardversion unter anderem auch die Deluxe-Edition, den Season-Pass sowie Version für Vorbesteller. Da ist kaum Platz für andere Spiele. Dennoch konnte sich die PC-Portierung des Rollenspiels NieR: Automata auf den vierten Rang kämpfen. Hier die aktuellen Top 10 in der Übersicht:

Die aktuellen Steam-Charts (6. bis 12. März 2017)

1. Ghost Recon: Wildlands

2. H1Z1: King of the Kill

3. Counter-Strike: Global Offensive

4. NieR: Automata

5. Ghost Recon: Wildlands

6. Ghost Recon: Wildlands

7. Blackwake

8. Ghost Recon: Wildlands

9. Ghost Recon: Wildlands

10. Left 4 Dead 2

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

Passend dazu: Die 10 meistgespielten Steam-Spiele 2016