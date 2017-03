Telltale Games Geschäftsführer Kevin Bruner ist nach nur zwei Jahren zurückgetreten. Für ihn übernimmt Dan Connors, der bereits vor Bruner die Firma leitete.

Telltale Games hat einen neuen, alten Geschäftsführer: Nach zwei Jahren hört Kevin Bruner auf, sein Vorgänger Dan Connors übernimmt seinen früheren Posten. Bruner war technischer Leiter bei Telltale und für die Engine verantwortlich.

Die Meldung wurde zuerst von Kotaku veröffentlicht, das Magazin hatte die firmeninterne Rundmail zum Abschied Bruners in die Hände bekommen. Mittlerweile wurde der Personalwechsel an der Spitze von Telltale offiziell bestätigt. Bruner verabschiedet sich von der Führungsposition »in einer extremen Wachstumsphase«, jedoch sollte ein geeigneterer Kandidat übernehmen.

Bruner verlässt nicht das Unternehmen, sondern bleibt im Firmenrat.

Umstrittene Personalie

Kevin Bruner ist kein unbeschriebenes Blatt, auch wenn wohl kein Spieler mit dem Namen sofort etwas anfangen kann. Mit seiner Arbeit aber sehr wohl: Er war neben dem zweijährigen CEO-Intermezzo der CTO (Chief Technology Officer), also Leiter der technischen Abteilung. Die völlig überalterte und von vielen Spielern kritisierte Engine der Telltale-Adventure geht also auf seine Kappe.

Auf dem PC haben Telltale-Spiele trotz rückständiger oder einfacher Grafik starke Performance-Probleme, gegen die auch keine High-End-Hardware hilft. Konsolenspieler müssen neben den Performance-Problemen auch starke Abzüge bei der Auflösung hinnehmen: Telltales Batman schafft auf der PS4 nur 1600x766 Pixel, mit einer Xbox One sind gar 1280x614 Pixel zu sehen. Entsprechend groß ist die Hoffnung, dass sich ein Rückzug des CTOs Bruner auch ein technischer Wandel anbahnt.

