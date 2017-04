Der XCOM-Lead-Entwickler Jake Solomon wirft einen pessimistischen Blick in die eigene Zukunft. Bei Lead-Designern seien Fehler häufig Teil der täglichen Arbeit - und jeder Fehler könne gleichzeitig der letzte sein.

Aus den »Garagen-Entwicklern« von einst sind in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten teilweise millionenschwere Konzerne geworden. Die Spiele-Branche ist schon lange keine Nischen-Erscheinung mehr, sondern wirft mit Budgets um sich, die denen anderer Entertainment-Bereiche in nicht viel nachstehen.

Doch das bringt für die Entwickler selbst auch einen deutlich höheren Erfolgsdruck mit sich. Wie der XCOM-Lead-Entwickler Jake Solomon im Gespräch mit GameSpot erklärt hat, ist der erste Fehler bei der Spielentwicklung häufig auch der letzte:

In dieser Branche ist dein erster Fehler glaube ich auch dein letzter. Vor einiger Zeit war das noch nicht so, aber heute ist das einfach das Wesen dieser Industrie. Und es ergibt vollkommen Sinn. Nichts ist daran falsch. Wenn man über mehrere zehn Millionen US-Dollar für die Entwicklung eines Spiels und Gewinnspannen in ähnlicher Höhe spricht, dann es schwierig, sich [hier von einem Fehler] zu erholen.