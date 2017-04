Nintendo USA und der Elektronikfachhandel Target starten zum Re-Release von Mario Kart 8 für die Switch eine sehenswerte Crosspromotion, bei der die Einkaufswägen des Ladens zu Mario Karts werden.

Von Manuel Fritsch |

Einkaufswägen im Stile von Go-Karts aus Mario Kart 8? Gut, wer da ein Baby namens Mario dabei hat.

Das Kart-Racing-Game Mario Kart 8 ist just dieser Tage als »Deluxe«-Edition erneut für Nintendos neue Konsole Switch veröffentlicht worden. In den USA kooperiert das Unternehmen nun mit dem Elektronikfachhandel Target und dekoriert in einer groß angelegten Werbeaktion zum Re-Release die Einkaufswägen des Ladens so um, dass die Besucher des Ladens mit stilisierten Mario Karts einkaufen können (via Polygon).

Damit nicht genug, bereits beim Betreten des Händlers ertönt der berühmte Countdown des Spiels, bei dem jeder Konsolenspieler wohl sofort Angst hat, den richtigen Moment für den Startboost zu verpassen:

Zum Glück handelt es sich um einen Elektronikfachhandel und nicht um ein Delikatessengeschäft, ansonsten wäre zu befürchten, dass die Besucher anfangen Schildkrötenpanzer und Bananenschalen aufeinander zu werfen.

