Weniger CPU-Last beim Spielen, Cloud-Saves auch bei alten Spielen und vieles mehr: Die neue Version 1.2 von GOG Galaxy erhält viele neue Features und ist nun für alle Benutzer frei verfügbar.

Von Manuel Fritsch |

Der neue Client GOG Galaxy in der Version 1.2 ist nun für alle Benutzer frei verfügbar.

Der offizielle Client namens GOG Galaxy der DRM-freien Spiele-Vertriebsplattform Gog.com hat vor im März 2017 ein umfangreiches Update spendiert bekommen. Die Test-Phase der neuen Version ist nun vorbei und Update Version 1.2 ist für alle Benutzer frei verfügbar. Dank vieler neuen Funktionen soll die Nutzer-Erfahrung deutlich verbessert und bereichert werden.

Cloud-Saves und mehr

Das Hauptaugenmerk des Updates liegt auf den neuen Universal-Cloud-Saves. Das Feature ermöglicht es, selbst bei alten Spiele auf eine Cloud-Speicher-Funktion zurückzugreifen. Spiele wie Planescape: Torment, Heroes of Might & Magic III und Vampire: the Masquerade - Bloodlines machen davon bereits Gebrauch. Alternativ wird es auch weiterhin möglich sein, Backups der Spielstände aus der Cloud herunterzuladen und lokal zu speichern.

Reduzierung der CPU-Auslastung

Darüber hinaus gibt es neue Optionen zur Individualisierung und Anpassung des Galaxy-Clients an die eigenen Bedürfnisse und einen neuen »Hibernate-Modus«, der die CPU-Auslastung durch den Client während des Spielens verringert. Hinzu kommen eine Anzeige der Bildwiederholrate (FPS), eine Screenshot-Aufnahme-Funktion, ein In-Game-Overlay, ein Benachrichtigungs-System, ein neuer Chat und vieles mehr.

Weitere Details zur Version 1.2 von GOG Galaxy und eine Download-Möglichkeit finden sich auf der offiziellen Übersichtsseite zum Client.

Mehr dazu: DRM-freie Online-Plattform GOG Galaxy soll Steam Konkurrenz machen