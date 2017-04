An diesem Wochenende können Sie wieder mehrere Spiele bei Steam kostenlos testen. Neben Duck Game zählt dazu auch der Multiplayer-Survival-Mix The Culling.

Von Andre Linken |

An diesem Wochenende sind The Culling und Duck Games bei Steam kostenlos spielbar.

Auch an diesem Wochenende gibt es bei Steam mal wieder mehrere Spiele, die Sie ein Wochenende lang kostenlos testen können.

Eines davon ist das etwas abgedrehte Multiplayer-Spiel Duck Games von Adult Swim Games. Hierbei schlüpfen Sie in die Rolle von vermenschlichten Enten, die sich mit allerlei skurrilen Waffen gegenseitig ans Leder wollen. Die Auswahl reicht von Strahlern für die Gedankenkontrolle bis hin zu Magnetkanonen.

Außerdem können Sie das Survival-Spiel The Culling von Xaviant an diesem Wochenende ausgiebig testen. Es handelt sich dabei um ein Multiplayer-Spiel im Stil der Hunger Games. In einer Arena treten 16 Spieler zum tödlichen Kampf an. Eine Runde läuft dabei maximal 20 Minuten, während die Spielwelt zunehmend kleiner wird, da von den Seiten Gas in die Arena strömt. Solche Battle-Royale-Spiele wie PlayerUnknown's Battlegrounds erfreuen sich gerade großer Beliebtheit auf Steam.

Für beide Spiele gibt es bis zum 1. Mai 2017 eine Rabattaktion auf Steam. So kostet Duck Games in dieser Zeit 50 Prozent und The Culling 33 Prozent weniger als sonst.