Der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battleground ist nicht wohl nicht mehr so einfach vom Spitzenplatz der Steam-Verkaufscharts zu verdrängen. Auch das Horrorspiel Outlast 2 konnte nicht vorbeiziehen.

Von Andre Linken |

Daran konnte auch das ebenfalls ziemlich erfolgreich gestartete Horrorspiel Outlast 2 nichts ändern, das sich derzeit mit dem zweiten Rang begnügen muss. Dahinter sorgt vor allem das Strategiespiel Dawn of War 3 in doppelter Ausführung für Aufsehen. Auch das Action-Rollenspiel Nier: Automata ist momentan zwei Mal in den Top 10 vertreten, während sich unter anderem Halo Wars: Definitive Edition wieder verabschieden musste. Hier die Übersicht:

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (24. bis 30. April 2017)

1. Playerunknown's Battleground

2. Outlast 2

3. Warhammer 40K: Dawn of War 3

4. Warhammer 40K: Dawn of War 3 (Pre Purchase)

5. Counter-Strike: Global Offensive

6. H1Z1: King of the Kill

7. Sniper: Ghost Warrior 3

8. Nier: Automata

9. Ghost Recon: Wildlands

10. Nier: Automata

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

