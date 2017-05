Jon Shafer arbeitet nun bei Paradox Interactive. In der Vergangenheit hat er als Lead Designer bei Firaxis an Civilization 5 gearbeitet.

Jon Shafer, Lead Designer von Civilization 5, wechselt von Firaxis zum Entwickler Paradox Interactive. Dies hat das schwedische Unternehmen offiziell bekannt gegeben. Dort soll sich Shafer in der »Grand Strategy«-Abteilung um ein bisher noch nicht näher vorgestelltes Projekt als Game Director kümmern.

Mehr zum Thema: Battletech - Paradox wird Publisher des Mechwarrior-Strategiespiels

Johan Andersson, EVP of Creative Direction bei Paradox Development Studio erklärt, dass er Shafer seit über 15 Jahren kennen würde. Wahrscheinlich gäbe es niemandem im Team bei Paradox, der nicht in der Vergangenheit bereits eines seiner Spiele gespielt habe, daher sei er besonders stolz, dass er das Team erweitern würde.

Original-Zitat: Bringing Jon Shafer onto our team is exciting for all of us; there’s probably nobody here who hasn’t personally played and enjoyed his work. Adding a new designer to our studio is always a significant challenge. Our fans have very high expectations for us based on the games they play – deep, complex titles with long-lasting, replayable experiences. I’ve known Jon for 15 years now, and I’m excited to have him join us. Jon has the expertise to create more of those experiences, and he shares our core design philosophies; we can’t wait to share his games with our fans.