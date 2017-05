Der 27-Jährige Toby Ott wurde ohne Augäpfel geboren und ist demnach blind. Das hält ihn jedoch nicht von seinem Hobby ab - Videospiele. Die Dokumentation »Gaming Through New Eyes« zeigt, wie Ott das schafft.

Toby Ott ist 27 Jahre alt und wurde mit bilateraler Anophthalmie geboren. Es handelt sich dabei um das angeborene Fehlen der Augenanlage. Demnach ist er seit seiner Geburt blind. Das hält ihn jedoch nicht von seinem größten Hobby ab - Videospiele.

In der preisgekrönten Kurzdokumentation »Gaming Through New Eyes« erhalten Sie einen kleinen Einblick in das Leben von Toby Ott und die Art und Weise, wie er seinem Hobby nachgeht. Am liebsten spielt er Fighting Games wie Mortal Kombat oder Injustice. Dabei helfen ihm die zahlreichen Soundeffekte bei der Orientierung, so dass es ihm nach einer langen Phase der Übung möglich ist, seine Gegner gezielt auf die Bretter zu schicken.

Auch Rollenspiele sind kein Problem

Zudem ist er ein großer Fan der Rollenspielserie Final Fantasy, die ihn jedoch vor deutlich größere Herausforderungen stellt als die besagten Prügelspiele. So hat er unter anderem acht Wochen benötigt, um einen bestimmten Boss in Final Fantasy X besiegen zu können. Auch dem Shooter-Genre ist er nicht abgeneigt. Allerdings benötigt er hierbei meist diverse Cheats oder andere Hilfen, um wichtige Objekte wie beispielsweise Schlüssel oder Health Packs zu finden.

Außerdem steht ihm immer wieder ein Freund zur Seite, der ihm bei der Navigation durch die Menüs hilft. Nur auf diese Weise kann er sich die Reihenfolge von Knöpfen und Richtungstasten einprägen, um später selbständig agieren zu können.

