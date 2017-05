Der Bundesverband der deutschen Games-Branche e.V. (GAME) stellt sein neues Förderkonzept vor und fordert Förderungen in Höhe von 100 Millionen EUro für Entwickler in Deutschland.

Im Rahmen der aktuell stattfindenden Entwicklertagung German Dev Days in Frankfurt stell der Bundesverband der deutschen Games-Branche e.V. (GAME) sein Konzept für eine bessere und breiter aufgestellte Förderung von Spieleentwicklungen in Deutschland der Öffentlichkeit vor. Die Förderung soll durch Bundesmittel finanziert werden.

Ziel des GAME-Konzeptes sei es, die internationale Konkurrenzfähigkeit der deutschen Games-Branche zu gewährleisten und diese mit einem neuen Konzept nachhaltig für die Zukunft aufzustellen. Zur Erklärung heißt es:

Förderung von Spieleentwicklung heißt Förderung von Innovation und Kulturgut.

Aktuell fördern alle relevanten Nationen, in denen Computerspielentwicklung betrieben wird, diese zukunftsweisende Kreativindustrie bereits mit erheblichen Beträgen und an die Branche angepassten Instrumenten, sowie mit großem Erfolg für die Gesellschaft in Form von Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen, Technologietransfer und Innovationen.