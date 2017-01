Das aktuelle Betriebssystem Windows 10 hat zumindest laut den Statistiken von Statcounter in mehreren Märkten Windows 7 als meistgenutztes PC-Betriebssystem abgelöst.

Windows 10 hat Windows 7 in vielen Märkten von Platz 1 verdrängt.

Microsoft hatte zuletzt im September 2016 erklärt, dass es zu diesem Zeitpunkt mehr als 400 Millionen Nutzer von Windows 10 gab. Obwohl Windows 10 offiziell nicht mehr als kostenloses Upgrade verteilt wird, gewinnt das aktuelle Betriebssystem immer mehr Marktanteile hinzu. Das dürfte auch daran liegen, dass neue PCs inzwischen fast nur noch mit Windows 10 und nicht mehr mit Windows 7 oder Windows 8.1 verkauft werden.

Windows 10 inzwischen oft auf Platz 1

Laut den Daten von Statcounter für den Dezember 2016 hat Windows 10 nun auch das beliebte Windows 7 in vielen Ländern als meistgenutztes PC-Betriebssystem überholt. In den USA hatte Windows 10 einen Marktanteil von 26,9 Prozent, während es bei Windows 7 26,56 Prozent waren.

Der Vorsprung von Windows 10 ist zwar hauchdünn, doch das neuere Betriebssystem zeigt eine klare Tendenz nach oben, während es bei Windows 7 langsam aber stetig bergab geht. In ganz Nordamerika ist es noch knapper, denn hier liegt Windows 10 mit 31,33 Prozent vor Windows 7 mit 31,27 Prozent.

Auch in Deutschland jetzt beliebtestes Betriebssystem

Windows 10: Marktanteil in Deutschland im Dezember 2016 (Bildquelle: Statcounter)

Dagegen hat Windows 10 in Ozeanien inzwischen einen sehr deutlichen Vorsprung mit 36,38 Prozent vor Windows 7 mit 25,67 Prozent. In Europa wird es wohl noch ein paar Wochen dauert, bis Windows 10 auf Platz 1 steht, denn hier führt immer noch Windows 7 mit 34,87 Prozent vor Windows 10 mit 32,46 Prozent.

Doch auch in der EU gibt es mit Deutschland einen sehr wichtigen Markt, auf dem Windows 10 jetzt trotz aller Kritik das beliebteste Betriebssystem der PC-Nutzer ist. Wie in den USA ist der Vorsprung mit 33,97 Prozent zu 33,63 Prozent sehr gering, wird aber von einer klaren Tendenz zu Windows 10 unterstützt. In Großbritannien liegt Windows 10 allerdings schon seit Mai 2016 klar vor Windows 7.

